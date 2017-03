Bamba Fall est Cie fixés sur leur sort, aujourd’hui…

Jour de vérité pour Bamba Fall et Cie. La chambre d’accusation se prononce aujourd’hui sur une possible liberté provisoire du maire de la médina et ses compagnons. En effet, l’appel de la demande de mise en liberté provisoire a été introduit depuis le 21 février et la Chambre d’accusation devant statuer le 23 mars dernier, avait renvoyé le délibéré à aujourd’hui.

Bamba Fall et Cie sont inculpés, par le doyen des juges, Samba Sall, pour les délits de tentatives d’assassinat, de menaces de mort, de violences et voies de fait, de destruction de biens appartenant à autrui et d’injures publiques.

Avec l’As