Audio : Selon Papa Alé Niang, de par leurs agissements, Macky Sall et ses collaborateurs risquent de sombrer le pays dans le chaos

Le chroniqueur et présentateur d’émissions télé sur la 2STv, Papa Alé Nang n’a pas été tendre avec Macky Sall et son régime. Selon le journaliste, de par leurs agissements, Macky Sall et ses collaborateurs risquent de sombrer le pays dans le chaos. Dans son argumentaire, il interpelle le chef de l’Etat Macky Sall sur beaucoup de questions et lui rappelle ses propos d’hier un par un. Regardez.