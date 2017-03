Audio – Procédure d’exclusion de Khalifa Sall du PS : Idrissa Diallo, le maire de Dalifor parle de décision indigne et honteuse

L’enclenchement de la procédure par le bureau politique du Parti social à fin d’exclure Khalifa Sall, Bamba Fall et les autres du parti a fait réagir le maire de Dalifort. Idrissa Diallo parle de décision honteuse et indigne de vouloir mettre ses compagnons en prison et ensuite de tenter de les phagocyter du Ps.