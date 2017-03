Attentat de Londres : l’assaillant identifié

Au lendemain de l’attentat à Londres revendiqué par le groupe Etat islamique, qui a fait trois morts et de nombreux blessés, la police britannique a annoncé ce jeudi 23 mars avoir identifié l’assaillant. Huit personnes en lien avec l’attaque ont par ailleurs été arrêtées, nous apprend la Rfi.

Mercredi après-midi, un homme a foncé sur la foule en plein coeur de Londres. Au volant de sa voiture, il a fauché de nombreux piétons sur le pont de Westminster, tuant deux personnes – un Américain d’une cinquantaine d’années et une Britannique – et en blessant une quarantaine d’autres, dont trois lycéens français. L’assaillant a ensuite été abattu par la police après avoir poignardé mortellement un autre policier non loin de l’entrée du Parlement britannique où se trouvaient les députés et la Première ministre Theresa May.

Par le biais de son agence de propagande Amaq, l’organisation jihadiste Etat islamique a revendiqué l’attaque de Londres. « L’auteur de l’attaque en face du Parlement britannique à Londres est un soldat de l’EI et l’opération a été menée en réponse à l’appel à frapper les pays de la coalition » internationale, a indiqué Amaq, citant « une source de sécurité ».