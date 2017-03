An 5 de Macky Sall : Seydi Gassama déçu!

Le droit de l’hommiste, Seydi Gassama peint en noir le quinquennat que macky Sall vient de boucler à la magistrature suprême.

« C’est décevant sur le plan des droits et libertés mais aussi pour l’indépendance de la justice qui est restée sous la coupe gardée de l’exécutif. Rappelez-vous Macky Sall est arrivé au pouvoir dans des conditions particulières avec une violation des droits et libertés du régime qui était en place à l’époque. Mais, après cinq ans de gestion, on a l’impression qu’il a systématiquement reconduit les mêmes pratiques du régime de Me Wade« , déplore Seydi Gassama, le président d’Amnesty international section Sénégal.

Selon lui, les cinq premières années du magistère de Macky sont sombres, en ce qui concerne les droits de l’homme. Avec notamment les arrestations d’opposants, les interdictions de toutes manifestations contre le pouvoir, une justice qui n’est pas indépendante…