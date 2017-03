An 5 de Macky Sall : Me Assane Dioma Ndiaye regrette la rupture du dialogue entre pouvoir et opposition

Me Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l’Homme (Lsdh) affirme dans le quotidien Le Soleil qu’« avec l’arrivée du président de la République, Macky Sall, les espoirs étaient grands et les attentes immenses. Les Sénégalais s’attendaient à beaucoup de changements et cela sur plusieurs secteurs ».

Dans cet ordre, il cite la justice où le peuple s’attendait à « une équité totale qui garantisse l’équitable pour tout le monde ».

Il a noté que « le dialogue entre pouvoir et opposition a été rompu », a-t-il regretté. Selon lui, cette situation déplorable peut ouvrir des lendemains tumultueux, notant que ces deux entités doivent continuellement se consulter.