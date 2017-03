Aida Mbodj dénonce le recours à la justice pour des questions politiques

L’Assemblée nationale où le Premier ministre était de passage a été le lieu entre opposants et tenants du pouvoir de solder certains comptes. le leader du mouvement, Alliance Nationale pour la Démocratie/Saxal Sénégal a fustigé certaines pratiques de la justice pour régler des problèmes politiques internes.

La présidente du groupe parlementaire des Libéraux n’a pas manqué de s’en prendre à Macky Sall et son régime qui instrumentalisent, selon elle, la Justice pour régler des comptes politiques.

«Les relations sont difficiles entre le régime de Macky et l’opposition. Il y a un an Macky soumettait un texte au référendum avec la modernisation des partis politiques et le statut du chef de l’opposition. Un an après, force est de reconnaître que les droits de l’opposition au lieu d’être améliorés sont bafoués.

Il s’y ajoute et l’affaire Khalifa Sall en est le dernier exemple, le recours systématique à la justice pour régler des questions politiques. Monsieur le Premier ministre, ces pratiques n’honorent pas le président de la République, ni votre gouvernement, encore moins les sénégalais», déclare l’actuelle mairesse de Bambey dans les colonnes de Walfadjri.