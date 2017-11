Abdoulaye Wade: « Tout ce que j’ai eu, c’est grâce à Serigne Touba »

L’ancien président de la République Abdoulaye Wade demeure à jamais dans le cœur de la population de Touba. Ce dimanche, lors de sa visite à la ville sainte, il a rendu un vibrant hommage à la communauté mouride qui lui a permis de gagner les élections Législatives.

« Je remercie la communauté mouride. J’ai toujours dit que tout ce que j’ai eu, c’est grâce à Serigne Touba. Depuis que j’étais étudiant, avocat ensuite, président de la République du Sénégal, les mourides m’ont tout donné et je leur rends hommage. Ils m’ont permis de gagner les élections Législatives et je ne veux plus perdre Touba », a déclaré le Pape du Sopi après avoir été triomphalement accueilli à Touba.

Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, qui semble appuyer les propos de Abdoulaye Wade, renchérit: « vous êtes toujours dans le cœur des Sénégalais, c’est un don divin, vu votre parcours et tout ce que vous avez fait pour ce pays et pour la communauté mouride. Le Khalife ne cesse de vous remercier pour ce que vous avez eu à faire pour ce pays. Vos propos d’hier sont ceux d’aujourd’hui. Nous prions Dieu pour qu’il vous donne encore longue vie, santé et victoire dans vos projets ».