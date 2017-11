Abdoul Mbaye : « Que Khalifa Sall tire les leçons du vécu de Cheikh Ahmadou Bamba »

« Si j’ai un message à délivrer à Khalifa Sall qui est un ami auquel j’ai rendu visite, c’est qu’il tire les leçons du vécu de Cheikh Ahmadou Bamba. On a souvent tendance à vénérer des hommes, mais on ne cherche pas suffisamment à s’inspirer de leurs attitudes. Cheikh Ahmadou Bamba…il croyait en quelque chose. Il travaillait pour la propagation de l’islam dans notre pays. Il s’est heurté au colon qui avait le pouvoir de l’époque. Il a subi l’injustice. Il l’a acceptée, mais il est toujours resté droit dans ses bottes, dans ses croyances. Il est revenu et regardez aujourd’hui ce qu’est devenu le magal de Touba qui commémore justement le jour de son exil », a conseillé l’ancien premier ministre de Macky Sall, Abdoul Mbaye, présent à Touba pour prendre part au Grand Magal.

Le président de Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) qui s’exprimait au micro de nos confrères de Dakaractu n’a pas oublié son ancien mentor, Macky Sall. Il l’a une fois de plus critiqué et a déploré l’arrestation du maire de Dakar.

« À Khalifa, je dis bon courage. De toutes les façons, les pharaons, il y en a eu à travers les siècles. Celui-là est là et demain quelqu’un d’autre viendra ». Le message se passe de tout commentaire.