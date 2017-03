8e jour du rappel à Dieu de Al Maktoum. Bamba Fall et Khalifa Sall en vedette demain au Tribunal. Points sur l’actu de ce mercredi sur Senego

8e jour du rappel à Dieu de Al Maktoum: Journée de prières à Tivaouane. Tivaouane va encore accueillir du monde, aujourd’hui mercredi, à l’occasion de la célébration du 8e jour du rappel à Dieu du Khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Al Maktoum. Des prières, présentations de condoléances et autres ziaras vont rythmer la journée de la Ville Sainte. Une cité qui a accueilli mardi des hôtes de marque, les représentants de l’Eglise sénégalaise qui ont rendu un vibrant hommage au disparu. Dans le même tempo, la République française, par le biais de son ambassadeur à Dakar, a salué la mémoire de l’illustre disparu.

Bamba Fall et … Bamba Fall et Cie pourraient certainement recouvrer la liberté, demain jeudi. Si bien sûr la Chambre d’accusation répond favorable à la demande de liberté provisoire formulée par leurs avocats respectifs. En effet, suite à l’examen de leurs dossiers au fond, ces derniers avaient vu leur requête rejetée par le juge d’instruction.

Le maire de la Médina, Bamba Fall, Bassirou Samb, secrétaire général national des jeunes du Parti socialiste, Serigne Saliou Mbacké Diop, agent municipal, Bira Kane Ndiaye, directeur de Cabinet de Khalifa Sall, Abdourahmane Mbaye, responsable des jeunes socialistes de Dakar-Plateau, Cheikh Tidiane Sall, fils et chauffeur de Khalifa Sall, Abdoulaye Wane, chauffeur de Khalifa Sall, Ahmed Diouf, secrétaire général des jeunesses socialistes de Grand-Yoff, sont poursuivis de tentative d’assassinat, violence et voie de fait, menaces de mort.

…Khalifa Sall en vedette demain au Tribunal. Au même moment et au même lieu, Khalifa Sall sera confronté à ses collaborateurs, Mbaye Touré, Yaya Bodian, Fatou Traoré… qui l’ont “enfoncé”, par rapport à la caisse d’avance de la Mairie de Dakar. Notamment, en ce qui concerne les factures des achats de riz et de mil. Même si le maire de Dakar et ses avocats continuent de dénoncer ce complot politique contre un adversaire politique.

D’ailleurs, ce ultime face-à-face a entraîné le report de la demande de liberté provisoire formulée par leurs avocats. En attendant la fin des confrontations…