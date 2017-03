5 ans de Macky Sall au pouvoir: Thérèse Faye Diouf tire un bilan positif

A l’occasion des cinq (5) années de Macky Sall passées à la tête du pays, la convergence de la jeunesse républicaine a organisé un panel, hier. Thérèse Faye, présidente de la Cojer, s’est prononcé sur le bilan du gouvernement qu’elle qualifie de positif. Seydou Guèye, de son côté, a voulu apporter des éclaircis sur une traque « supposée d’opposants ».

Selon Thérèse Faye, le président de la République a installé le Sénégal sur la voie d’une politique nationale de rupture. « Une politique ambitieuse, généreuse, qui est certifiée par la protection du bien commun et par le plan Sénégal émergent, référentiel économique et social, dont la seule finalité est l’érection d’un Sénégal prospère. Cette politique de vertu et de transparence a fait tomber des maques de prédateurs financiers qui gouvernaient par le hausse-col et de malfaiteurs qui, sous le couvert d’une institution ou d’une immunité, se croient tout permis« , confie-t-elle.

Elle poursuit, dans l’As: « l’obligation de résultats et de comptes rendus est devenue une exigence de bonne gouvernance inscrite dans le marbre et le gratin du magistère du président de la République. Cette sommation indiscutable a permis au Sénégal d’atteindre un taux de croissance de 7% avec une ambition unique d’aboutir, comme dans les pays en émergence, à une croissance à deux chiffres« .

De son côté, le porte parole du gouvernement, Seydou Guèye, considère qu’aucun opposant n’est traqué. Selon lui, ce sont des acteurs politiques qui ont leurs responsabilités, qui sont appelés par la justice à rendre compte ou qui sont dans le cadre d’une procédure, à partir de situations et d’actes qu’ils ont commis. Prenant l’exemple de la Ville de Dakar, Seydou Guèye considère que « tout ce que l’on a entendu de la bouche de Khalifa Sall, c’est qu’il ne nie pas les faits« .