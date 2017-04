Me Wade coache l’opposition, Bamba se porte bien, mais…. Le point de l’actu de ce samedi sur Senego

Elections législatives de juillet 2017: le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) a promis un investissement physique pour faire gagner l’opposition aux prochaines élections législatives. Me Abdoulaye Wade a appelé au téléphone les leaders comme Idrissa Seck, Malick Gakou, Mamadou Diop « Decroix », Pape Diop ou encore Mamadou Lamine Diallo en vue d’une « alliance gagnante » comme l’explique l’Observateur.

Bamba Fall maintenu aux urgences: l’édile de la Médina a repris des forces , sa santé serait en train de s’améliorer, mais il restes aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar où il est surveillé. Bamba Fall qui était en coma diabétique a bien récupéré. Ses avoctas Me Aïssata Tall Sall et Me El Hadji seront en conférence de presse cet après-midi pour avertir les autorités sur ce qui pourra lui arriver.