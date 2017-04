Législatives 2017: Me Abdoulaye Wade reprend du service et veut imposer une cohabitation à Macky Sall…

Me Abdoulaye Wade s’est entretenu, au téléphone, avec Idrissa Seck, Malick Gackou, Pape Diop et Mamadou Lamine Diallo. A croire que le pape du sopi n’est pas encore prêt à quitter la scène politique. Depuis Versailles, où il séjourne depuis sa retraite présidentielle, le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) est en train de donner des instructions à l’opposition, pour un grand rassemblement lors des Législatives de 2017.

L’opposition semble, plus que jamais, déterminée à imposer une cohabitation au président de la République, Macky Sall, à l’Assemblée nationale. Avec comme chef d’orchestre, Me Wade, Malick Gackou, Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix, entre autres, seraient en concertation, depuis un certain moment. Dans un communiqué parvenu à l’As, on apprend que le pape du sopi a joint au téléphone Idrissa Seck et Mamadou Lamine Diallo, en plus de ses alliés traditionnels. Il veut fédérer toutes les forces de l’opposition en vue des Législatives.

Une façon de remporter la majorité à l’Assemblée nationale, et imposer la cohabitation à Macky Sall. « Il s’est longtemps entretenu, hier, notamment, avec Mamadou Diop Decroix (And jef), Idrissa Seck (Rewmi), Pape Diop (Bokk Guiss-guiss), Mamadou Lamine Diallo (Tekki), Malick Gackou (Grand parti) et certains responsables du Parti« , selon le communiqué. Sur ce, le pape du sopi n’a pas manqué d’exhorter ses interlocuteurs de taire leurs querelles et divergences, ne serait-ce, le temps de ce grand rassemblement.