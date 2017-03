Y’en a marre provoque la « psychose » chez les « apéristes »

« Trop c’est trop », c’est le nouveau concept du Mouvement « Y’en a marre ». La menace de Fadel Barro et ses amis, d’organiser une manifestation de rue, à la Place de l’Obélisque, le 7 avril prochain, pour protester contre les dérives de l’actuel régime, semble susciter le branle-bas de combat dans l’entourage présidentiel. Depuis la fameuse sortie dudit mouvement, le Gouvernement semble être aux aguets.

Le secrétaire d’Etat, Yakham Mbaye, Thérèse Faye, coordinatrice de la Cojer, entre autres, se sont érigés en boucliers. Bonjour les insultes, révélations, attaques de toutes sortes contre le Mouvement « Y’en a marre ». Et il n’a fallu que d’une simple déclaration, d’intention de manifestation, pas encore autorisée par le préfet de Dakar, pour que les tenants du pouvoirs sortent de leur gongs. La sortie de la bande à Fadel Barro, Malal Talla, Thiat et Kilifeu a enflammé le régime. Les répliques ne sont pas fait attendre.

L’Alliance pour la République (Apr) semble être affolée par le « réveil brutal », des hommes qui ont beaucoup contribué à la destitution de Me Wade. C’est le secrétaire d’Etat à la communication, Yakham Mbaye, qui a été le premier à réagir avec des menaces et révélations, dans le but de ternir l’image des « y’en a maristes ». Selon lui, Thiat et Kilifeu auraient empoché, du pouvoir, six (6) millions F Cfa, pour l’organisation de l’anniversaire de leur groupe de rap. De leurs côtés, des enseignants « apéristes » les accusent d’être financés par des réseaux occultes.

La Cojer n’est pas en reste. Thérèse Faye et Cie, les qualifiant de « chats gris œuvrant la nuit, maître chanteurs experts dans l’art de soutirer des sous, zombies citoyens, corrompus« , préparent, eux aussi, une contre-attaque, en organisant, le même jour, et à la même place, une marche. Un vendredi 7 avril qui s’annonce chaud.