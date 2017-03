Vote budget mairie Ourossogui: Me Moussa Bocar Thiam expulse des conseillers municipaux de l’opposition

Matinée chaude, hier, à Ourossogui. Le maire, Me Moussa Bocar Thiam, a finalement fait appel aux gendarmes de la brigade de ladite localité, pour expulser des conseillers afin de voter le budget de la commune.

« Nous avons été expulsés sans motif. Le maire a simplement voulu empêcher aux conseillers de faire leur travail. Nous avons constaté des irrégularités dans le conseil municipal et avons demandé à ce que ça soit réglé. D’abord, une fausse procuration brandie, dont le conseiller concerné a appelé au téléphone pour dire qu’il n’a mandaté personne. Le Préfet de Matam, Diadia Dia et le maire Me Moussa Bocar Thiam, n’ont pas voulu entendre ses explications. De plus, des remplacements ont été opérés sans le respect de la légalité. Le maire refusant cela, a simplement fait appel à la gendarmerie, pour accomplir son forfait« , regrette Me Sally Mamadou thiam, conseiller municipal et par ailleurs, coordonnateur régional de l’Union des centristes du Sénégal (Ucs).

Il prévoit, selon l’As, de récupérer le procès-verbal de délibération, à l’effet de saisir la juridiction compétente.

De son côté, le maire, Moussa Bocar Thiam de se justifier: « le maire a la police de l’audience. C’est dans ce cadre que j’ai pris mes responsabilités par rapport à cela. J’ai fait appel à la gendarmerie pour assurer l’ordre. Ce n’est pas parce qu’on est en minorité qu’on doit empêcher au conseil de se tenir régulièrement« . Ce dernier considère que la ville de Ourossogui est en chantier, sur ce, « le budget d’investissement a augmenté« .