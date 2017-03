Tournoi zone A et B CAF : L’Us Gorée rejoint l’As Tanda en finale

L’US Gorée a rejoint l’AS Tanda (Côte d’Ivoire) en finale du tournoi des clubs champions des zones A et B de l’Union de la Confédération africaine de football (CAF).

L’équipe sénégalaise a battu, ce vendredi, (5-4) aux tirs au but Barrack Y Controlllers (Liberia). A l’issue du temps règlementaire, les deux équipes étaient à égalité (0-0). L’AS Tanda (Côte d’Ivoire) a battu (3-0) Wa all stars squad (Ghana).

Koffi Kabran Forban Stevens (23-ème mn), Wonlo Coulibaly (37-ème mn) et Asare stephen Baffour ont marqué les buts de l’équipe championne de Côte d’Ivoire. La finale et le match de classement sont prévus dimanche au stade Demba Diop. Le tournoi des clubs champions des zones A et B de l’Union de la Confédération africaine de football (CAF) prévu jusqu’à dimanche au stade Demba Diop met aux prises les équipes championnes de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Liberia et du Sénégal.

Les organisateurs annoncent que l’équipe championne du tournoi va recevoir une enveloppe de 12 millions de francs CFA, dans le cadre notamment d’un partenariat signé en décembre dernier à Dakar, entre la chaîne Fox Sports TV et les zones ouest A et B de la CAF.

La chaîne Fox Sports TV s’était engagée à verser la somme de deux millions de dollars, soit un peu plus de 1,2 milliard de francs CFA par an à chacune des deux zones constituant l’ancienne UFOA, l’Union des fédérations ouest-africaines de football. Il est aussi prévu la création d’une « liste complète » de nouveaux événements sportifs, notamment deux tournois biannuels de la zone, et des événements trimestriels pour les équipes masculines et féminines.

Des événements pour les moins de 17, 20 et 23 ans et les équipes féminines sont aussi envisagés dans le cadre de ce partenariat entre l’UFOA et Fox Sports TV. La zone ouest de la CAF, dirigée par Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, comprend neuf fédérations nationales : Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie et Sénégal.

La zone ouest B regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Niger et le Togo.