Siteu : « Ce sera à moi de faire le premier pas, que Zoss m’attende! »

Siteu n’a pas tardé à apporter la réplique à son adversaire Zoss. Face à la presse ce jeudi à Diamaguène, le phénomène de Lansar a déclaré qu’il se chargera de faire le premier pas car il est le plus jeune. Cependant le phénomène de Lansar estime que « si Zoss ne recule pas, le combat ne durera pas ».

Le combat du 4 avril promet d’être une belle affiche pour les amateurs. C’est du moins ce que laisse entendre le lutteur Siteu qui n’a pas hésité à mettre la pression sur son adversaire. Lors de son point de presse, le lutteur a assuré qu’il se chargera de faire le premier pas. Selon lui, comme il est le plus jeune, c’est à lui d’aller chercher ce qu’il veux. Toutefois, il avertit son adversaire: « s’il estime que je ne peux pas le battre, il se trompe lourdement. Tout sera au menu: de la bagarre comme de la lutte pure ». « Je me suis défoncé comme un fou pour ce combat. Je me suis préparé en boxe et en lutte simple », dixit Siteu dans le journal Sunu Lamb.

Après sa défaite contre Sa Thiès, le phénomène de Lansar soutient que « quel que soit le résultat de mes combats, je suis toujours armé de courage et de bravoure. Gagner ou perdre relève de la volonté du Tout Puissant ».