Senego-TV: « Au lieu d’enseigner à nos jeunes joueurs ce qu’est le football, on les initie aux Xons »

« Ce n’est pas un problème personnel avec le président de la Fédération sénégalaise de football. Les gens ont tendance à confondre le fait d’alerter d’un danger, à des intérêts personnels« , propos de El Hadji Ousseynou Diouf, dans un entretien avec Senego. L’ancien international sénégalais, trouvé dans un coin huppé des Almadies, s’est donné à cœur ouvert, concernant l’équipe nationale sénégalaise, mais aussi, par rapport à la situation politique du pays.

Selon lui, le football sénégalais est dans une mauvaise pente. Il trouve inadmissible que des joueurs, appelés à aller jouer à l’extérieur, aient des problèmes de visa.

« Au lieu d’enseigner à nos jeunes joueurs à jouer au football, on lès initie aux ‘Xons’ (pratiques mystiques). L’Etat du Sénégal débourse des milliards pour les joueurs, dans un pays où certains meurent de fin, 1 milliards 800 mille pour nos jeunes joueurs, on va en coupe d’Afrique, on a même pas de sponsors… Comment peut-on parvenir à un résultat? Il y a un problème« , peste El Hadji Diouf. Autant de maux dénoncés par le « bad boy ».

Regardez