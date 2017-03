Rapport IGE, comment Macky a sauvé Wade et Sindely

Au-delà de Sindiely, Macky Sall a aussi évité des poursuites à Me Abdoulaye Wade en oubliant dans les tiroirs le rapport de l’IGE portant sur la gestion du Fesman. Les vérificateurs ont formellement mis en cause l’ancien Président pour détournement de deniers publics et corruption. Des faits qui pouvaient conduire à sa mise en accusation pour trahison.

Lors d’une rencontre avec ses alliés de Benno Bokk Yakaar, le Président Macky Sall a admis entre deux mots avoir effectivement mis le coude sur le rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) portant sur la gestion du Festival mondial des arts nègres (Fesman). «Socialement, je ne pouvais pas mettre en prison Sindiely», a avoué Macky Sall. Qui plus, au même moment où l’IGE transmettait son rapport et demandait des poursuites contre la fille de l’ancien Chef de l’État pour détournement de 400 millions de FCfa qu’elle a reconnu, Karim Wade était déjà en prison pour enrichissement illicite présumé.

Le Premier ministre Mahammed Dionne a dit la même chose plus récemment lors de son face-à-face avec les députés, à l’Assemblée nationale. Mais au-delà de Sindiely, Macky Sall a empêché des poursuites contre… Me Abdoulaye Wade, en rangeant ce rapport dans les tiroirs. Libération est en mesure de révéler que l’IGE a formellement mis en cause le pape du Sopi pour détournement de deniers publics et… corruption, note Liberation