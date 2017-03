Ouakam: Un Guinéen engrosse sa fille de 13 ans et disparaît dans la nature

Encore un cas d’inceste, cette fois-ci, c’est dans la cité El Hadji Malick Sy de Ouakam. Où un père de famille d’origine guinéenne a engrossé sa fille aînée dans la demeure de son épouse. Mais le comble c’est depuis que l’affaire a éclaté, le père a abandonné le domicile.

La jeune fille âgée entre 13 et 14 ans traîne avec sa grossesse de quelques mois dans la cité El Hadji Malick Sy, une zone réputée pour abriter des maisons de fortune où loge des Guinéens. Cette jeune fille dont la mère était vendeuse de légumes a vécu de pire moment auprès de son père qui n’hésitait pas à faire d’elle sa femme en l’absence de sa mère. Et selon des sources du journal VoxPop, la mère de la fille toute désemparée et choquée en parle à tort et à travers. Selon la même source, la femme quittait chaque jour chez elle, très tôt le matin, pour les besoins de son commerce.

Faisant peut être objet de menace de la part de son père, la victime avait gardé le silence et n’avait pas osé raconter son mésaventure à sa mère. Mais c’est lorsque cette dernière a remarqué des changements morphologiques chez sa fille qui avait déjà un masque de grossesse, qu’elle l’a soumise à un pressant interrogatoire. Et c’est ainsi que la fille a avoué que l’auteur de cette grossesse n’était personne d’autre que son propre père qui l’avait violée à plusieurs reprises.

Dès que le père s’est rendu compte qu’il a été démasqué, il a disparu de la nature et depuis lors il n’est pas revenu au domicile conjugal.