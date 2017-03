Musique : Ronaldinho sort un single

Ronaldinho se lance dans la musique. La légende brésilienne du football devient la plus récente star sportive qui intègre le milieu musical.

L’ancien attaquant brésilien a récemment sorti le single Sozinho (qui signifie « seul », en Portugais).

Toutefois, elle n’est pas la première d’un professionnel du ballon rond. Avant lui, Andy Cole, Glenn Hoddle et Chris Waddle, Paul Gascoigne et Kevin Keegan avaient tous tenté une carrière musicale. De même que Slaven Bilic, ancien manager de West Ham, qui s’est transformé en guitariste dans son pays natal en Croatie.

Le footballeur de 37 ans n’a pas joué de match professionnel depuis 2015 et n’a pas encore pris sa retraite officielle.