Marche du 7 avril: le Forum du Justiciable qualifie le geste de Yakham Mbaye « d’inélégant » et « d’antidémocratique »

« Y’en a marre » vs Apr, ou plutôt, « Y’en a marre » vs Yakham Mbaye. Les avis sont partagés. Le Forum du justiciable n’a pas manqué de réagir aux agissements de certains « apéristes », à l’instare du secrétaire d’Etat à la communication, après, lui aussi, avoir déposé une demande de marche, la même date que Fadel Barro et Cie. Dans un communiqué avec senego, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, de montrer sa déception et dénonce « un manque de démocratie ».

« Au lendemain de la déclaration du ‘Mouvement Y’EN A MARRE’ d’organiser un rassemblement populaire le 7 Avril 2017 à la place de l’obélisque, Monsieur Yakham Mbaye Secrétaire d’Etat à la communication, membre du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (Apr) ne s’est pas gêné de déposer une demande d’autorisation pour l’organisation d’une marche et d’un rassemblement à la même date et au même lieu« précise Babacar Ba, dans sa correspondance.

Un geste que le Forum du Justiciable qualifie « d’inélégant » et « d’antidémocratique ». Selon Babacar Ba, cet acte est fait, simplement, « dans le dessein de saboter la manifestation pacifique du Mouvement ‘Y’EN A MARRE’ « . « Il est indigne dans un Etat démocratique qu’un Secrétaire d’Etat à la communication censé promouvoir la liberté d’expression puisse poser un tel acte qui n’honore pas la démocratie sénégalaise et qui atteste encore une fois de plus que le régime actuel ne cautionne nullement la liberté et le droit de manifester garanti par la constitution sénégalaise« , regrette le « justiciable ».

Sur ce, le Forum du Justiciable dénonce, « à la dernière énergie », le « comportement » de Mr Yakham Mbaye qui, selon M. Babacar Ba et Cie, n’est rien d’autre que le « symbole d’un recul démocratique et une menace à la liberté d’expression« .