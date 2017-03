Mame Marième Babou de la Cojer répond à Y’en a marre: « assez! Oui assez! Y’en a marre nous pompe la Citoyenneté… »

Le Mouvement Y’en a marre reprend du service et tire la sonnette d’alarme. Fadel Barro et Cie dénoncent un régime aux abois, dirigé par le président Macky Sall. Sur ce, ils donnent rendez-vous, le 7 avril prochain, aux Sénégalais, à la place de l’Obélisque, pour dire « Non aux déboires du président Sall ». La réaction de la Cojer ne s’est pas fait attendre. Mame Marième Babou, plus que déterminée à défendre son mentor, a voulu prendre les devants. Dans un communiqué parvenu à Senego, elle n’y est pas allée du dos de la cuillère.

« Plus que tout autre, le Sénégal et les Sénégalais ont bien des raisons d’être satisfaits de l’avènement de Son Excellence Macky Sall. Mieux qu’un ras-le-bol proclamé urbi et orbi par quelques mécontents désemparés, ce régime au pouvoir aura donné suffisamment de gages de succès dans la politique d’émergence résolue inspirée et conduite par le président Sall. Ça suffit ? Oui ça suffit!« , peste la responsable « apériste », et membre de la Cojer.

Mame Marième Babou de poursuivre: « que ceux qui se vautrent dans des combines indécentes se décident d’eux-mêmes à mettre fin à leurs élucubrations ténébreuses et optent pour la règle universelle du respect du droit et de la justice« . Sur ce, elle considère que « le projet du mouvement Y’en a marre », « en total incivisme, met à nu sa volonté de tordre le cou à la quiétude publique, mieux, la résolution tardive qui est la sienne, de sortir d’une léthargie méritée due à son manque de vision prospective et d’adhésion populaire à sa ligne anarchiste en deçà de toutes normes républicaines« .

« Mouvement citoyen ? Qu’ont-ils fait en direction des inscriptions sur les listes électorales ? Que prévoient ces agitateurs impénitents pour sensibiliser sur des sujets stratégiques?« , se demande-t-elle.

Toujours dans sa dynamique de défense, elle trouve que « n’eut été la promptitude de nos autorités face à certains fléaux sociaux tels la prolifération des accidents tragiques qui ont endeuillé des dizaines de familles; la lutte contre le cancer, contre l’analphabétisme, contre le travail des enfants, la prostitution des mineures; bref, toutes luttes qui exigent une attention particulière, rien n’aurait été accompli dans ce domaine« .

« L’implication des jeunesses républicaines dans la sensibilisation, l’éducation et la formation, apporte un cinglant démenti aux allégations fallacieuses de ce mouvement en mal de légitimité populaire. Assez! Oui assez! Des intoxications distillées à la jeunesse, des incitations à la violence, des encouragements à la révolte et au libertinage. Ce régime qui est le nôtre, mis en place par la volonté populaire, a déjà conquis les cœurs et les esprits de la majorité des Sénégalais« , renchérit-la responsable « apériste ».

Ainsi, elle exige des clarifications, quant à la vocation citoyenne de «Y’en a marre». « Et c’est le peuple sénégalais qui l’exige. Qu’il bascule dans l’opposition apparaît de plus en plus plausible, eu égard à son appel aux relents politiciens, lancé à ce même peuple aguerri et averti. Face à la confusion, la jeunesse apportera la réplique, cinglante, en s’abstenant des vols, viols, et pillages auxquels l’appellent ces politiciens encagoulés« , peste l’aspirante au fauteuil de Thérèse Faye.

« Leur échec programmé confirmera le doute dont ils font l’objet aux yeux de l’opinion nationale. L’histoire jugera de la pertinence des réalisations fort nombreuses du Président Macky Sall, visibles, palpables et bénéfiques pour le pays et pour les Sénégalais. Tel cet état d’esprit rétrograde qui ne saurait nous détourner de l’essentiel: le plan Sénégal émergent. ‘Lou eupp turu’« , conclut-elle.