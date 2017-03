Le maire de Goudiry, proche de Khalifa Sall arreté

Coïncidence ou pas! le maire de Goudiry M. Thiédél Diallo un proche de Khalifa Sall, l’édile de Dakar vient d’être mis aux arrêts par la gendarmerie du departement. Il est poursuivi pour faux et usage de faux sur des actes civils.

Selon l’un des proches de Khalifa Sall et membre du mouvement « And Dolel Khalifa « , il est présentement en garde à vue à la Gendarmerie de Goudiry, région de Tambacounda en attendant son déferrement.

D’après d’autres sources, le maire a attribué des numéros à plusieurs personnes suffisant pour que les gens crient au scandale avant que la machine judiciaire ne soit activée.