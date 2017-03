Le mouvement « Tout va mal » lance « Zéro politicien à l’assemblée nationale »

Le mouvement « Tout Va Mal », compte prendre le contre-pied de Y’en A Marre, de la Cojer mais aussi du ministre Yakham Mbaye qui veulent occuper la place de la nation, ancienne place de l’Obélisque, ce 7 avril prochain pour des raisons diverses. Cette structure, qui se réclame du peuple, compte quant à elle, exprimer son mécontentement autrement et invite les populations à ne jamais répondre à cet appel qui, selon eux, n’a rien n’a avoir avec les préoccupations sociales.

Aujourd’hui en assemblée générale, les membres du mouvement « Tout Va Mal », ont exprimé leur opposition aux manifestations de Y’en A Marre et du ministre Yakham Mbaye, prévues le 7 avril à la même place.

Au moment où Y’en A Marre compte mobiliser un million de personnes pour manifester leur amertume contre une justice qu’ils disent « instrumentalisée », contre un régime « incompétent, irréaliste et budgétivore » et tant d’autres, les partisans du Président de la République, la Cojer et le Ministre Yakham Mbaye souhaite à leur tour manifester le même jour mais cette fois pour magnifier les réalisations du président Macky Sall.

Ainsi, les membres de « Tout Va Mal » invitent la population Dakaroise à ne jamais répondre à un tel rendez-vous, car, selon eux, cette rencontre est un « grand deal entre l’Etat et Y’en A Marre pour compromettre une bonne tenue des élections législatives, pire, les reporter.

A travers le concept « Zéro politicien à l’Assemblée nationale« , le mouvement « Tout Va Mal » invite, les populations à ne pas voter pour les organisations, les partis ou les coalitions de partis, aux prochaines législatives.

La raison est simple et claire. Selon eux, ce sont les politiciens qui ont mis ce pays dans le chaos, donc il faut se séparer d’eux et promouvoir, les personnalités indépendantes de toutes les catégories sociales.