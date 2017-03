Le copier et coller de l’Apr sur Y’en a marre. Fin bisbilles Woré Sarr et Aïda Mbodj? Points sur l’actu de ce vendredi sur Senego

Le copier et coller de l’Apr sur Y’en a marre. Pour contrecarrer le rassemblement de Y’ en a marre du 7 avril prochain, à la place de l’Obélisque, en réaction, l’Apr organise une contre-manifestation, le même jour au même endroit, avec des couleurs différentes. Déjà, on se frétille et on donne de la voix. La Cojer qui va se mettre en tenue en blanc sera à côté du « Mouvement Sicap debout » qui préfère lui porter du rouge. Avec du noir des Y’en a marristes, on aura une danse confuse de couleurs.

En attenant, une multiplication des attaques en série contre les camarades de Thiat proviennent de partout. Le ministre Yakham Mbaye et le Dg de l’Artp, Abdou Karim Sall, sur la Rfm, en pôle position, ont brillamment excellé dans ce registre. Eux tous parlent de financements occultes qu’auraient reçu Fadel Barro et Cie.

Mais pourquoi un tel financement n’était-il pas à l’ordre du jour en 2011-2012 au moment de combattre Wade? Pourquoi le pouvoir s’écarte-t-il de son chemin? Et trouve-t-il Y’en a marre sur son propre chemin? Pourquoi les partisans de Macky Sall ont-ils calé leur agenda sur celui de Y’ en a marre? Manquent-ils d’initiatives? Sont-ils en panne d’idées?

Sans doute Y’en a marre fait peur. Même si dans les discours, on annonce la mort prématurée dudit mouvement.

La bataille entre Woré Sarr et Aïda Mbodj différée. La bataille entre Woré Sarr et Aïda Mbodj, toutes du Pds, aura-t-elle lieu? En tout cas, la première citée semble déserter la ligne de front judiciaire après que la présidente du groupe parlementaire des libéraux lui a servi la sommation interpellative. L’ex-maire de Gounass a refusé de la prendre au motif qu’en tant que député, elle ne reçoit pas de convocation qui n’est pas passée par le président de l’Assemblée nationale. Mieux la libérale a indiqué n’avoir jamais souligné que Aïda Mbodj reçoit chaque mois du chef de l’Etat 7 millions F Cfa.