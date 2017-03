Kaffrine : « 150 villages de Koungheul seront électrifiés cette année avec le Pudc »

Au total, 150 villages du département de Koungheul (Kaffrine) seront électrifiés, cette année, dans le cadre du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) a annoncé, vendredi, le président de l’association des maires de la région de Kaffrine, Yaya Sow.

« Dans le budget de 2017, l’Etat du Sénégal a prévu d’électrifier cette année 150 villages sur les 184 que compte notre département », a dit M. Sow, par ailleurs maire de Ribot Escale, dans le département de Koungheul.



Le responsable de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) à Koungheul et membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Yaya Sow s’exprimait en marge d’une assemblée générale départementale de sa formation politique.

« Le problème du département de Koungheul a toujours été l’électrification. Et grâce au chef de l’Etat, ce sera bientôt un mauvais souvenir », a fait remarquer M. Sow.



Il a toutefois appelé à accompagner et encadrer cette volonté présidentielle afin que « les populations sentent tous les efforts qui ont été fournis par le président de la République ».

Le président de l’association des maires de Kaffrine a en outre invité les acteurs politiques du département de Koungheul à l’union et à la solidarité pour donner à l’APR une victoire « éclatante » aux joutes électorales en vue.