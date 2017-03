José Mourinho : « Un club comme Barça ne peut pas perdre Neymar »

L’entraîneur des ReadDevils, José Mourinho, a répondu à la rumeur de Neymar. Selon lui, un club comme Barça ne peut pas perdre et ne perdra pas Neymar.

Selon des rumeurs qui l’auraient renvoyé au Manchester United pour un transfert de 200 millions d’euros, José Mourinho a fait une sortie publiquement pour démentir en bloc. « J’essaye toujours d’être objectif et pragmatique avec les clubs et je demande ce qu’on peut m’offrir. Neymar, c’est absurde, un club comme Barça ne peut pas perdre et ne perdra pas Neymar. On ne vas pas casser la tirelire. Je crois que c’est impossible », a déclaré l’entraîneur dans le journal Enquête.