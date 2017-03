Fadel Barro: « Je ne réponds pas à Macledjo… »

« Ce qu’il dit n’est pas vrai, s’il a des preuves, il n’a qu’à les sortir« , ces propos sont ceux de Fadel Barro, à l’endroit de Yakham Mbaye, secrétaire d’Etat à la communication, qui accuse les membres du Mouvement « Y’en a marre », d’être des corrompus.

Fadel Barro trouve que c’est du divertissement et de la distraction, de la part de Yakham. « Et nous ne répondrons pas à ça. Je refuse d’entrer dans ce débat de bas étage. Ça sent l’énergie du désespoir. Je ne réponds pas à Macledjo (Personnage dans: En attendant le vote des bêtes sauvages de Ahmadou Kourouma, Macledjo est un talentueux journaliste qui, à un moment donné, a rencontré un despote et pensé que c’était son homme de destin, il a renié ses convictions pour des intérêts bassement matériels) qui est libre de choisir son destin », peste Fadel Barro dans l’Obs.

Non sans préciser rester sur les préoccupations des Sénégalais, tout en défendant les mêmes « valeurs qu’hier ». « Si entre temps des gens ont changé de position, cela n’engage qu’eux. Le plus important pour nous, c’est le rassemblement du 7 avril, on cherche à nous distraire et on refuse« , renchérit le « Y’en a mariste ».