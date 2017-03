Eumeu Sène: « Je ne fais appel à personne pour quelque renfort que ce soit »

Eumeu Sène de l’écurie Tay Shinger dément les propos de son ami Saliou Diagne. Suite à la sortie de ce dernier, dans le journal Sunu Lamb, disant qu’il a réussi à réconcilier le lutteur à son préparateur mystique Eumeu Sène a tenu à balayer les propos de Saliou Diagne.

« De l’Italie où je me trouvais j’avais mal au cœur lorsque j’ai appris qu’ils étaient séparés. C’est pourquoi quand j’ai débarqué, je les ai réunis tous les deux à la salle de musculation de la Rdv où on a longuement discuté. Eumeu Sène a passé l’éponge de même qu’Oumar Fall », a déclaré Saliou Diagne dans les colonnes du journal.

Pour apporter la réplique, Eumeu Sène a fait une sortie, déclarant: « ce qu’on a raconté, ce sont des histoires. Ce n’est pas vrai, je gère mon combat avec mes parents et mes proches (samay mbok). Il n’y a pas de réconciliation. Je me prépare avec ceux avec qui je me prépare ». « Encore une fois, je gère mon combat, je fais appel à personne pour quelque renfort que ce soit. Je ne me suis réconcilié avec personne. Je ne suis pas dans les détails, je n’ai que mon combat à préparer. Qu’on me laisse me concentrer sur mon combat », a précisé le leader du Tay Shinger.