Barça – Neymar: « Je ne suis pas pressé de gagner le Ballon d’OR”

Son nom revient de plus en plus dans la liste des candiats potentiels au prochain Ballon d’Or. Après avoir été spectaculaire avec le Brésil qualifié pour le Mondial 2018, et à son meilleur moment avec le Barça, Neymar s’est exprimé au quotidien russe Sport Express au sujet de ses objectifs, comme notamment le Ballon d’Or.

“Gagner le Ballon d’Or est quelque chose qui me motive, ce serait une victoire personnelle. Mais je ne suis pas pressé. Les ambitions personnelles ne sont pas la raison de pourquoi je suis dans le milieu du football. J’aime aider mes coéquipiers et mon équipe. Si tout vas bien, les prix individuels viendront”, a expliqué l’attaquant brésilien.