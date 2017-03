Farba Senghor, exclu du Pds, semble tourner définitivement la page du parti. Malgré les médiations engagées ça-et-là pour sa réintégration dans la maison du père. Selon l’ex-patron de la propagande sur la Rfm, ses frères, depuis plus de six mois, sont restés sourds à ses alertes. Raison pour la quelle, l’ex-ministre de l’Agriculture dit créer maintenant le mouvement, « Mbollo Wade ». Une structure pour préserver le legs Abdoulaye Wade et qui va accueillir aussi toutes les victimes de Oumar Sarr.