Amadou Kane recadre El Hadj Diouf et Gaston Mbengue

Le vice présent de la fédération sénégalaise de football, Amadou Kane n’a pas digéré les propos de El Hadji Diouf et de Gaston Mbengue à l’encontre de la FSF.Sans langue de bois, il est monté au créneau pour répondre à ces deux .

Interpellé sur les problèmes logistiques et équipements survenus lors des deux dernières sorties des Lions, il répond que » c’est juste un malentendu« . Par ailleurs Amadou Kane a aussi commenté les critiques de Gaston Mbengue incitant Me Augustin Senghor de démissionner pour manque de résultats après plusieurs participations à la Can. « Gaston Mbengue et mon grand-frère et ami. Il a juste donné son point de vue qui est différent du mien « , avant de glisser que » la FSF est une maison de verre. Tout est clair, on peut dire tout ce que l’on veut, mais on continue notre travail. Rien n’est parfait dans la vie et s’il y a des manquements, on les corrige « .

Quant à El Hadj Diouf, le patron de l’Oncav précise les problèmes du foot ne peuvent pas être réglés dans la rue. Personne ne peut nous prendre en otage. Il appelle El Hadj Diouf a venir se présenter aux prochaines élections et arrêter ses sorties pour faire pression sur la FSF, rapporte le journal Les Echos.