Thérèse Faye et ses camarades sont montés au créneau pour dénoncer la volonté des activistes de « Y en a marre » d’exprimer leur désaccord avec le régime de Macky Sall. La Cojer bande ses muscles et menace Thiat et ses amis, faisant savoir qu’elle « ne va pas accepter que des chasseurs de prime installent l’insurrection dans ce pays ».