Usurpation d’identité: Mariama Kaba, se fait passer pour la fille de Sidiki Kaba pour se tirer d’affaire

Mariama Kaba n’est pas la fille de Sidiki Kaba. La jeune demoiselle a réussi à tromper et la gendarmerie et nos confrères du journal « Les échos » que Senego avait repris. En effet, à la suite d’une altercation avec un photographe, la jeune fille, interpellée à la gendarmerie de la Marine nationale se fait passer pour la fille du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Me Sidiki Kaba, pour se tirer d’affaire. Et s’était présentée sous le nom de Mariama Kaba, fille du ministre.

La jeune fille, qui n’a pas aimé se retrouver derrière les violons au moment de l’interrogatoire d’usage, s’est emportée. Devant tout le monde, elle a déchiré une à une les clichés et a craché du venin sur les éléments enquêteurs. Elle a menacé et insulté les gendarmes.

Après vérification d’identité, les gendarmes se sont rendu compte de sa supercherie. Au même moment, la fille du ministre était à l’hôpital Principal au chevet de son père, victime d’un accident.