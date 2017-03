En prélude à son combat du 4 avril, Zoss a convié mercredi la presse pour jauger son état de forme et répondre à son adversaire du jour, Siteu de Lansar. Et c’est un Zoss, pensionnaire de l’écurie Door Doorat, au pas de danse, très décontracté, et qui respire la forme, qui s’est prêté aux questions des journalistes. C’est avec rigueur et détermination qu’il va aller à l’assaut de Siteu. « Souboba, Kenn douma yap… », balance-t-il à Siteu.

Regardez: »