Il se fait passer pour un émigré et épouse quatre (4) femmes en six (6) mois

Un fait des plus insolites. Cheikh Thiam, alias Khadim a été reconnu coupable, par le Tribunal régional de Fatick, d’escroquerie au mariage sur ses quatre épouses. Se faisant passer pour un émigré établi en Allemagne, ce dernier a épousé quatre innocentes femmes avant de se fondre dans la nature. Devant la barre, il reconnait les faits et demande pardon aux dames.

En moins de six mois, Cheikh Thiam a épousé quatre femmes. En août 2016, il épouse Coumba Faye, âgée de 24 ans et coiffeuse de profession. Cette dernière, loin de se douter des intentions de son mari, s’exécutait à toutes les caprices de Khadim. La jeune dame concoctait de bons plats pour ce dernier qui ne mangeait que des fruits de mer et du poisson. Mais, deux mois plus tard, Cheikh Thiam disparaissait dans la nature, abandonnant sa première femme, pour en épouser une autre, elle aussi coiffeuse, du nom de Ramatoulay Barry, établie à Dakar.

Ils se marie le 30 octobre 2016 chez les parents de la jeune dame, renseigne L’As. Pire, « l’escroc » n’a pas manqué d’appeler le père de sa seconde épouse pour lui dire que sa première épouse est décédée en couche. Pour ainsi dire que lui et ses parents ne peuvent pas assister aux noces. Trois jour après, il vient consommer le mariage, scellé par son beau-père. Il ne s’arrête pas là, car, le 29 janvier 2017, il épouse sa troisième femme, Awa Touré. Une dame divorcée et dont les enfants vivent aux USA. Il lui fait le même coup et en épouse une quatrième.

Et comme le malheur ne vient jamais seul, Thiam sera démasqué par sa belle mère, la maman de sa nouvelle femme. Cette dernière, s’apercevant de la mauvaise foi du mari de sa fille, a orchestré un plan. Dès que Khadim s’est présenté, elle a appelé les gendarmes qui ont procédé, quelques minutes plus tard, à son arrestation. Il sera condamné pour 18 mois de prison ferme pour le délit d’escroquerie.