Réseaux sociaux en Afrique et au Sénégal: 4.700.000 de sénégalais sur Whatsapp, 2.500.000 sur Facebook

Les chiffres sont toujours importants à savoir. Ils permettent d’avoir des informations quantifiables et précises sur des indicateurs donnés. Particulièrement sur les réseaux sociaux, avoir les informations sur le nombre d’utilisateurs, la tranche d’âge dominante, ou même la répartition géographique demeure essentiel. Aujourd’hui, ces réseaux sociaux ont complètement changé nos manières de vivre et disposer de ces chiffres est crucial aussi bien pour les entreprises, les associations et même l’État.

POURQUOI EN AFRIQUE ET AU SÉNÉGAL ?

Il existe de nombreuses statistiques sur l’usage des réseaux sociaux dans le monde. D’ailleurs, il n’y a qu’à faire une requête sur Google et l’on serait servi. Mais, trop souvent, on ne retrouve aucune statistique sur l’usage des réseaux sociaux en Afrique et particulièrement au Sénégal. De plus, ce sont souvent des sites étrangers ou des sites « opendata » qui donnent ces statistiques ou alors des blogs indépendants et des cabinets d’étude internationaux.

Malheureusement, cela est avant tout la cause d’un manque de moyens pour se procurer des outils de mesure, mais également l’inexistence d’une antenne locale de ces réseaux sociaux et le défaut d’avoir un retour de leur support client. Il y a aussi le fait que certains réseaux sociaux comme Twitter par exemple ou Snapchat ne dévoilent presque jamais leur statistique d’usage dans nos régions.

De ce fait, cette page sera actualisée à tout moment afin de vous assurer de toujours avoir les derniers chiffres des réseaux sociaux en Afrique et au Sénégal. Les données seront classées par réseau social et la source sera toujours indiquée. Les médias sociaux principaux étudiés seront Facebook, Linkedin et Instagram, mais nous essayerons de mettre à disposition les derniers chiffres d’usage de Twitter, Snapchat, WhatsApp, Messenger, Google+ dès que disponibles.

NOMBRE D’INTERNAUTES ET PÉNÉTRATION DES RÉSEAUX SOCIAUX EN AFRIQUE

Dans le monde, on compte aujourd’hui, 3,773 milliards d’internautes avec une pénétration de 50 % pour une population mondiale de 7.476 milliards de personnes.

En Afrique, on dénombre 362 millions d’internautes avec une pénétration de 29 % pour une démographie de 1,231 milliard.

On compte en tout 2.789 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde avec une pénétration de 37 %.

En Afrique, We are Social relève 170 millions d’utilisateurs des réseaux sociaux avec une pénétration de 14 %.

Sources : We are Social/Hootsuite DIGITAL IN 2017 GLOBAL OVERVIEW-Janvier 2017

Au Sénégal, on compte 8701.175 internautes pour une pénétration de 58 % par rapport à une population de 15 256 346 (ANSD projections 2017)

LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS LE MONDE : CLASSEMENT DES 10 PREMIERS EN NOMBRE D’UTILISATEURS

Les réseaux sociaux ont complètement changé nos habitudes en ce sens où ils ont repris tous les codes de notre vie de société qu’ils ont retranscrits dans des fonctionnalités virtuelles. Ils demeurent également des outils de communication hors pair pour toute structure. Voici, ci-dessous, sur cette infographie, les 10 réseaux sociaux les plus populaires dans le monde en fonction de leur nombre d’utilisateurs actifs mensuels en 2017.

LES RÉSEAUX SOCIAUX EN AFRIQUE : LES PLUS UTILISÉS

En Afrique, le réseau social Facebook est le plus utilisé, c’est d’ailleurs celui qui concentre le plus de monde. La méthodologie repose sur l’extraction et l’analyse des données faites par Statcounter. StatCounter Global Stats est basée sur plus de 15 milliards de pages vues par mois, sur un échantillon aléatoire de personnes dans le monde entier. Son tracker se trouve sur plus de 2,5 millions de sites Web mondiaux, couvrant de multiples zones d’intérêt et des lieux géographiques.

CHIFFRES DES RÉSEAUX SOCIAUX EN AFRIQUE : FACEBOOK, LINKEDIN, INSTAGRAM

Dans notre travail d’extraction et d’analyse des données démographiques mises à notre disposition, seuls Facebook, Linkedin et Instagram ouvrent l’accès à ces données grâce à leurs plateformes publicitaires. Ces dernières disposent de données immenses et super précises sur les utilisateurs. D’ailleurs, dans un précédent article, nous vous expliquions comment Facebook gagnait de l’argent.

Afrique : principaux chiffres février 2017

Facebook : 168 millions d’utilisateurs inscrits

Instagram : 31 millions d’utilisateurs inscrits

Linkedin : 24 millions d’utilisateurs inscrits

Répartition par zone géographique

ZOOM SUR LES PAYS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Focus sur la répartition quantitative des utilisateurs des réseaux sociaux de chaque pays dans la zone Afrique de l’ouest

ZOOM SUR LE SÉNÉGAL

Selon les derniers chiffres de l’agence de régulation des télécommunications et des postes, on compte au Sénégal, en décembre 2016, 8.701.175 internautes dont 97.4% sont des mobinautes. D’ailleurs, cette étude ci-dessous de Médiamétrie montre la pénétration fulgurante des smartphones au Sénégal. Cela montre ainsi toute l’importance à inclure le mobile dans sa stratégie digitale.

Cette pénétration d’internet et l’utilisation croissante des smartphones ont accru l’usage des réseaux sociaux au Sénégal et en Afrique. Ci-dessous, vous verrez les réseaux sociaux les plus utilisés au Sénégal selon les données statistiques extraites de Facebook, Linkedin et Instagram en février 2017. Mais également le nombre d’utilisateurs Whatsapp selon la dernière étude Africascope de 2015 réalisée par Kantar TNS. Cette dernière stipule que 55% des internautes sénégalais utilisent Whatsapp.

Les chiffres des réseaux sociaux en Afrique montrent également la différenciation en fonction du genre et de l’âge des différents utilisateurs. Au Sénégal, Il apparaît sans aucun doute que les utilisateurs entre 16 et 25 ans dominent les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram alors que sur Linkedin la répartition est assez différente.

Toutefois, il est important de préciser une chose. la méthodologie utilisée par Senmarketing Digital pour collecter toutes ces données relatives aux chiffres des réseaux sociaux en Afrique et au Sénégal repose sur deux choses. D’une part, la consultation d’outils de mesure adaptés, mais également l’exploitation des millions de données que les plateformes « open » des médias sociaux mettent à notre disposition. Ainsi, il s’en est suivi une étude précise et une analyse qui ont donné ces infographies ci-dessus.

Les données qui sont accessibles dans ces plateformes sont exploitables par tout le monde. Seulement, il arrive que ces mêmes plateformes soient accusées de survaloriser leur audience. Malgré tout, cela nous donne des informations crédibles que l’on peut utiliser pour plusieurs objectifs.

Source: Makhtar

Content & Social media marketer

Blog de Senmarketing Digital