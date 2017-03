Présidentielle 2019 – Me Aïssata Tall Sall: « Il est temps que je me présente »

C’est décidé! Me Aïssata Tall Sall en challenger du président de la République Macky Sall. Le maire de Podor trace sa route. Elle se déclare candidate à la prochaine élection présidentielle de 2019. Elle compte lancer son mouvement « Osons l’avenir » ce 08 avril à Dakar.

L’ancienne porte-parole du Parti Socialiste (Ps) ira à la conquête des suffrages des populations sénégalaises. Elle s’est enfin décidée à se jeter à l’eau. « En 2007, des gens m’ont demandé de me présenter à l’élection présidentielle. Je leur ai répondu que ce n’était pas encore le moment. En 2012, ils me l’ont encore demandé. Je leur ai rétorqué la même chose. Mais je pense maintenant qu’il est temps que je me présente », a-t-elle déclaré hier à Pikine, dans la banlieue dakaroise.

La socialiste, proche du camp de Khalifa Sall, a fait savoir, dans les colonnes de L’Enquête, que « le moment est venu pour moi de le faire ».