Nétanyahou valide la création d’une nouvelle colonie, une première depuis 25 ans

Planifiée dans la vallée de Shilo en Cisjordanie, la future colonie résulte d’une promesse faite aux familles de l’avant-poste d’Amona, démantelé début février.

L’annonce est tombée tard dans la soirée, jeudi 30 mars, au terme de plusieurs heures de discussion en conseil de sécurité, autour de Benyamin Nétanyahou. Pour la première fois depuis 1992, le gouvernement israélien a décidé d’autoriser l’établissement d’une nouvelle colonie en Cisjordanie, dans la vallée de Shilo. Cette mesure était une promesse faite aux familles de l’avant-poste d’Amona, démantelé sur décision de justice début février.

Elle intervient alors que les consultations diplomatiques s’intensifient, à l’initiative des Etats-Unis, pour relancer un semblant de processus politique entre les acteurs du conflit israélo-palestinien. En recevant M. Nétanyahou à la Maison Blanche, le 15 février, Donald Trump avait demandé à Israël de la « retenue » dans le développement des colonies. Mais une telle annonce jeudi n’aurait pu être faite sans consentement américain.

Depuis les élections de mars 2015 et l’émergence du gouvernement le plus à droite de l’histoire, jamais encore les colons n’avaient bénéficié d’une telle influence en Israël. Selon le Bureau central des statistiques, la construction de 2 630 logements a débuté en Cisjordanie au cours de l’année 2016, soit une hausse de 40 % par rapport à 2015. Depuis que M. Nétanyahou est redevenu premier ministre en 2009, plus de 14 000 nouveaux logements ont été mis en chantier. Si en 25 ans, aucune colonie nouvelle n’avait été approuvée, celles existant déjà ont été souvent étendues. En outre, des dizaines d’avant-postes – colonies sauvages, établies sans autorisation des autorités – ont été régularisées au cas par cas.

Avec Le monde