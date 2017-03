Nécrologie : Laurent Sadoux, grande voix de RFI, a tiré sa révérence

Nous avons appris avec une immense tristesse le décès de Laurent Sadoux, une grande voix de RFI, à l’âge de 51 ans. Présentateur historique d’Afrique Midi notamment, après avoir été aux manettes des éditions de la matinale, Laurent Sadoux racontait l’information comme nul autre.

Laurent Sadoux le disait lui-même, il « invitait » les auditeurs dans Afrique Midi, une édition qu’il a présentée durant quinze ans. Et il traitait donc ces auditeurs comme on traite des invités, c’est-à-dire avec respect. En leur donnant le meilleur de lui-même.

Et ce meilleur, c’était son style, un style à la fois précis et imagé. Un style forgé par sa pratique de la lecture et son amour du théâtre. Et l’on peut d’ailleurs voir dans la façon dont il présentait les journaux, une forme de mise en scène de l’information. Avec un soin particulier apporté à ce qu’on appelle l’enrobage radiophonique, les virgules musicales. Avec aussi sa recherche de formules stylistiques. Laurent dormait peu, se levait très tôt le matin pour écouter toutes les radios concurrentes avant d’arriver à RFI. Il collectionnait les jingles et cherchait constamment des nouveaux concepts.

Rfi