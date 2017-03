Que mijotent Pape Samba Mboup et Clédor Sène…?

Pape Samba Moup alias « Alfred » a été aperçu en pleine discussion avec Clédor Sène dans la soirée du mardi, aux Almadies. L’ancien chef de cabinet de Wade exclu du Pds et Clédor Sène ont en commun l’affaire Me Babacar Sèye, selon le journal Libération, .

Avec cette rencontre, note le journal, on peut penser que quelques chose se prépare qui plus, de fortes rumeurs disent que « Alfred » en saurait en long et en large sur le meurtre de l’ancien président du Conseil constitutionnel Me Babacar Sèye.