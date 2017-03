Mbaye Touré: « Je ne peux pas détourner des fonds que je n’ai pas encaissés »

Devant le doyen des juges et le maire Khalifa Sall, le directeur administratif et financier, Mbaye Touré a reconnu que les factures, commandes et procès-verbaux de réception faisant état d’achat de mil et de riz étaient faux. En poste depuis une vingtaines d’années, Mbaye Touré a soutenu : « on faisait ça depuis Mamadou Diop ».

Mbaye Touré est resté constant dans ses déclarations face au maire Khalifa Sall. Il a expliqué que ces documents étaient confectionnés après les décaissements effectués en faveur de l’édile de la capitale pour permettre de justifier les fonds retirés auprès de la réception.

Selon le journal Libération, le directeur administratif et financier de la mairie de Dakar s’est défendu des accusations de détournement de fonds. A l’en croire, il ne peut pas détourner des fonds qu’il n’a pas encaissés. Et selon un proche de Mbaye Touré, « ce qu’on peut lui reprocher aujourd’hui, c’est d’avoir fait du faux. Mais ces justificatifs étaient remis aux corps compétents depuis plusieurs années. Il le faisait pour régulariser les dépenses mais pas pour détourner », affirme t-il.

Devant le juge, le maire de Dakar Khalifa Sall a reconnu que ce dernier lui remettait intégralement les fonds. Par contre, il n’a pas voulu répondre au juge lorsque ce dernier lui demandait en quelle qualité ces fonds lui était remis surtout par rapport au fait qu’il a déclaré devant le juge que Mbaye Touré était le gérant de la caisse d’avance.