Mamadou Libasse Basse: « Y’en a marre est le mal de la jeunesse »

Le secrétaire général de la Convention des jeunesses mackystes (Cojem), au téléphone de Senego, répond à Y’ en a marre qui a décrié mercredi, face à la presse, « les dérives du président Macky Sall ».

Mamadou Libasse Basse, très remonté contre « cette sortie inopportune », a peint en noir « les camarades de Fadel Barro perdus dans les méandres de la manipulation ».

« Y’en a marre est le mal de la jeunesse sénégalaise. S’il y a des adeptes du « Door marteau », c’est bien ce groupe de jeunes qui se nourrissent de pot de vin et autres argents illicites d’organismes lugubres d’horizons divers », lâche le responsable Apr à Pikine.

Pour M. Basse, les animateurs de ce mouvement sont loin d’être « des sentinelles de la population. Vous avez trop mis vos intérêts avant toutes préoccupations des Sénégalais. Comment pouvez-vous défendre un présumé voleur à moins que vous confirmiez vos dires que vous étiez financés par Lamine Diack et Khalifa Sall avec la caisse d’avance?. Le peuple vous observe et vous ne pouvez plus embarquer personne ».

Par ailleurs, pour contrer Y’ en a marre et autres contempteurs du président Sall, ajoute M. Basse, la Cojem lance, ce samedi, une « Mobilisation blanche » sur toute l’étendue du territoire sénégalais et de la Diaspora. Avec comme objectif, vulgariser les réalisations et chantiers du président de la République.