Le maire Abdoulaye Sally Sall a fini de montrer ses limites, Par Daouda Sy

Dans un contexte de immobilisation des troupes et de massification du parti, notre parti, L’Alliance pour la République (APR), certains hommes drapés dans leur carrure de leader ont fini de décevoir leurs collectivités locales en ignorant totalement les jeunes. Ce qui de facto finira par ternir l’image du président de la république et réduire le capital de sympathie des populations vis-à-vis du parti.

En effet, un bref aperçu de la situation politique dans la commune rurale de Nabadji civol montre que le sieur Abdoulaye Sally Sall, maire de la commune de Nabadji Civol, conseiller personnel du président de la république, membre du secrétariat exécutif du parti a fini de montrer ses limites. Son délaissement de la base, qui constitue la cheville ouvrière de notre parti et artisan de notre victoire, est la première épine d’un long chapelet de maux parmi lesquels le mépris de la jeunesse et des femmes qui pourtant ont été les fers de lance de l’ascension fulgurante de l’ APR et de la victoire éclatante de SEM Macky Sall aux joutes électorales précédentes.

En atteste l’invisibilité de la mobilisation des militants lors de l’accueil du président durant sa tournée économique dans la Région de Matam, à Nabadji civol. Cette baisse de sympathie est consécutive à un concours de plusieurs circonstances dont la quasi-inexistante du PUDC dans la commune de nabadji particulièrement dans la zone du Dande Maayo, localités situées au bord du fleuve Sénégal.

A l’image des villages environnant des autres communes dans la même zone dont leurs maires sont à l’écoute de leurs populations et en parfaite collaboration avec elles ont réussi à introduire les pistes de production jusqu’à l’intérieur de leurs maisons pour ne pas dire dans leurs villages ; exemples patents, Nguidjilogne et Sadel en attestent, des villages situés à 11 et 15 km de woudourou. Nous lançons un appel au président de la république Macky Sall sur la continuité de la route goudronnée qui traverse Ndouloumadji qui va jusqu’à Nguidjilogne d’après lui lors de sa tournée économique dans la région de Matam, que le village de woudourou comme tous les autres villages situés au bord de la piste soient tenus en compte de cette traversée tant attendue dans cette zone rurale pour sortir complètement de l’enclavement.

Les maux ne s’arrêtent pas là. A l’heure ou tous les maires s’adonnent à décrocher les commissions d’inscription sur les listes électorales pour inscrire tous les militants du parti, des localités comme woudourou, Nima, Koundel et Tiguere regorgent beaucoup de militants qui ne vont pas voter lors des prochaines joutes électorales, parce qu’il n’y a plus de commission dans ses localités là alors qu’ils restent des militants qui veulent s’inscrire, ils attendaient le retrait de leurs extraits d’Etat civil lors des dernières audiences foraines dernièrement rendues gratuites par son Excellence Macky Sall.

Le maire, Abdoulaye Sally Sall n’est là que pour distribuer des billets de banque et s’occuper de ses affaires personnelles. Nous saluons la tournée économique du président car cette tournée nous a permis de remobiliser les troupes, montrer notre engagement et notre volonté à accompagner le président dans son projet politique de développement. C’est dans cette optique que nous lançons un appel au président de la république à venir à notre rescousse pour aider notre parti dans la commune sinon L’A P R risque de perdre les élections législatives de juillet 2017. ET cet appel de la jeunesse va à tous ceux qui se disent leaders ou responsables politiques dans la commune rurale de Nabadji civol à revoir leurs copies afin de mener une politique anticipative et participative avant que l’irréparable ne se produise.