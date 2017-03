Cambriolage: La fille de Djily Mbaye se fait voler 450 millions chez elle!

Des bijoux d’une valeur de 450 millions FCFA et des espèces en numéraires estimées à 8 millions FCFA ont été volés à Fatou Bintou Mbaye, fille du célèbre milliardaire Djily Mbaye. L’affaire s’est passée en novembre 2013. Trois jeunes dont deux mineurs ont cambriolé le domicile de la dame.

Oumar Diagne, Libasse Ndiaye et Ousmane Gningue ont profité de l’absence de Fatou Bintou Mbaye et de son gardien, pour s’introduire à son domicile et pénétré dans sa chambre. Sur place, ils ont emporté le coffre fort qui contenait des bijoux en or ainsi qu’un sac contenant 8 millions FCFA. Après leur forfait, ils ont bradé certains bijoux au marché Tilène. Après le partage du butin, les voleurs ont loué un appartement aux Almadies et se sont payés des prostitués pour faire la fête.

Celles-ci profitant du sommeil de leurs clients, ont à leur tour, subtilisé les bijoux. Dans la posture du voleur volé, Oumar Diagne, a eu la maladresse de porter plainte à la brigade de gendarmerie de la Foire. Au même moment, une plainte a été déposée par Fatou Bintou Mbaye à la Division des investigations criminelles (Dic).

Après enquête, les deux acolytes, les bijoutiers receleurs, et les quatre prostituées ont été arrêtés et déférés au parquet. Après instruction, Libasse Ndiaye et Ousmane Gnigue ont été renvoyés devant le tribunal pour mineurs. Le premier a écopé d’un an et le second de 6 mois de prison.

Source: Avec Azactu