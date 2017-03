Les cadres de l’Apr fustigent le maintien des retraités dans l’administration

Le Comité des intellectuels républicains pour le suivi des engagements et de la massification de l’Alliance pour la République (Circem) est contre la reconduite et le maintien de certains cadres de l’administration qui doivent aller à la retraite.

Dans les colonnes du journal Walfadjri, ils dénoncent que de plus en plus de Directeurs généraux, de président de conseil d’administration etc …, en fin de contrat ou admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite sont toujours en fonction comme s’il y avait un déficit de cadre dans l’administration publique sénégalaise. Sur ce, Lassana Sidibé et ses camarades interpellent Macky Sall à un retour de l’orthodoxie dans la gestion des ressources humaines.

Le Cirsem souligne que cette pratique qui témoigne d’une gestion informelle des agents de l’Etat « en lieu et place d’une gestion provisionnelle des emplois et des compétences constitue un fait grave et inacceptable » pour les jeunes diplômés qui sont en attente d’être recrutés dans la fonction publique, engendre frustrations et démotivation chez les agents de l’Etat dans un contexte de mise en oeuvre du Plan Sénégal Emergent. Ces cadres de l’Apr poursuivent que nul n’est indispensable dans la gestion des affaires