Au sommet du groupe des 20 pays les plus riches prévu en juillet prochain, le Sénégal sera au rendez-vous

Au sommet du groupe des 20 pays les plus riches prévu en juillet prochain, le Sénégal sera parmi les cinq Etats africains à nouer des axes de coopération en matière de réalisation des investissements structurants durables.

C’est le secrétaire d’Etat parlementaire auprès du Ministre fédéral pour la coopération économique et le développement qui l’a fait savoir hier, mardi 28 mars, lors d’une rencontre avec la délégation sénégalaise multi acteurs en mission en Allemagne. Le succès de ces nouvelles perspectives pourrait être une réponse adéquate aux flux migratoires en direction de l’Europe.

Les flux migratoires toujours actuels en direction des pays européens, étaient également hier, mardi 28 mars, au centre des échanges d’expériences entre officiels de l’administration fédérale allemande et la délégation sénégalaise multi acteurs.

Il ne fait plus de doute que ce déplacement massif de populations et sans précédent venant de divers horizons notamment de l’Afrique, du moyen orient et de l’Europe de l’Est, résulte de facteurs hétérogènes dont la pauvreté, les guerres, les crises et conflits armés et les changements climatiques aux implications sociales et économiques désastreuses.

Cette donne articulée à l’insécurité et le terrorisme détermine la géopolitique de la planète. Dans sa communication, le secrétaire d’Etat parlementaire auprès du Ministre fédéral pour la coopération économique et le développement a indiqué que «c’est un défi commun entre l’Afrique et l’Europe.

Nous constatons un accroissement remarquable des populations de l’Afrique. Je suis d’avis qu’on doit améliorer les perspectives pour les jeunes issus de ce continent. Nous coopérons avec le Sénégal dans le domaine de la formation professionnelle et nous avons élargi notre coopération bilatérale l’an dernier», note Thomas Silberhorn membre de la Bundestag.

Et d’ajouter : «nous avons aussi établi un nouveau programme appelé « Réussir au Sénégal » pour créer de nouvelles perspectives pour les jeunes. Nous avons un pôle prioritaire en direction des énergies renouvelables et on a élargi cette coopération au secteur de la formation professionnel ».

Thomas Silberhorn a rassuré le Sénégal de l’imminence d’importants programmes de développement avec les pays européens dans le cadre du G20 «notre pays est en train de créer un partenariat d’investissement dans le cadre du sommet du G20 ici en Allemagne. Et c’est important de signaler que le Sénégal est parmi les cinq premiers pays de l’Afrique à être impliqué dans la création de ce partenariat d’investissement.

Nous comptons élargir notre coopération avec le Sénégal car c’est un pays qui peut bien contribuer à un développement économique et social plus favorable» a encore relevé le secrétaire d’Etat parlementaire auprès du Ministre fédéral pour la coopération économique et le développement, entouré de ses plus proches collaborateurs.

La partie sénégalaise, par la voix du député, Alpha Baldé, président de la commission Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale, a rappelé toute la disponibilité du Sénégal à nouer un partenariat fécond avec le pays de Angela Merkel pour créer des créneaux porteurs de croissance qui serviront de cadres d’épanouissement tous azimuts aux jeunes en quête de perspectives rassurantes. (Avec Sud Quotidien)