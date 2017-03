La politique d’emploi de Macky Sall est un fiasco, selon Mamadou Lamine Diallo

Le coordonnateur du Front Manko Wattu Sénégal, Mamadou Lamine Diallo qualifie d’échec la politique de l’emploi menée par le président Sall, dans ces cinq années passées à la tête du pays.

Dans l’évaluation de son bilan sur l’une des plus importantes promesses de campagne, Le leader du mouvement Tekki estime que le régime de Macky Sall a échoué dans ce domaine.

«L’objectif principal est l’emploi. Macky Sall avait promis 75000 emplois formels par an, l’équivalent de 60% de la fonction publique. C’est un échec évident. Et en plus on licencie», analyse Mamadou Lamine Diallo.

Étayant ses propos, il pointe du doigt le Port de Dakar. «Necotrans, munie d’une concession de 25 ans, qui m’a valu procès, insultes, invectives de la part de la nouvelle aristocratie de l’Apr/Bby vient de mettre à la porte 100 jeunes Sénégalais. Alors Macky Sall, pouvez nous dire quelle est l’apport de Necotrans à l’économie sénégalaise, la valeur ajoutée retenue dans le pays, la contribution au budget de l’Etat, au budget de la ville de Dakar, la balance des services, la formation technique», martèle l’économiste dans les colonnes de Walf.