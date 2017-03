Pétition pour que Melania Trump vienne à Washington… ou paie sa sécurité

Plus de 225.000 personnes avaient signé mercredi une pétition pour demander à la Première dame des Etats-Unis de payer elle-même les frais jugés élevés de sa sécurité à New York ou bien de venir habiter à la Maison Blanche.

« Le contribuable paie une somme exorbitante d’argent pour protéger la Première dame dans la Trump Tower située à New York« , font valoir les signataires sur le site change.org.

Au moment où il faut aider à alléger la dette, soulignent-ils, « cette dépense ne produit aucun résultat positif pour le pays et ne devrait plus être financée« .

La pétition, paraphée mercredi vers 17H30 (21H30 GMT) par quelque 225.500 personnes, sera remise aux sénateurs de l’aile gauche du parti démocrate, Bernie Sanders et Elizabeth Warren.

Melania Trump avait fait savoir qu’elle resterait à New York près de son fils Barron jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Sa protection et celle de son fils coûte entre 127.000 et 146.000 dollars par jour à la police de New York, avait indiqué le chef de cette dernière, James O’Neill, dans un courrier aux élus de la ville daté du 21 février.

La protection de la famille présidentielle entre l’élection de Donald Trump le 8 novembre 2016 et sa prise de fonction le 20 janvier a coûté 24 millions de dollars, soit environ 308.000 dollars par jour, avait précisé M. O’Neill.

